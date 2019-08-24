Сб, 24.08.2019
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Премьер-министры стран Балтии хотят ускорить строительство Rail Baltica

Проект железнодорожного вокзала Rail Baltica в Риге.

ФОТО: Rail Baltica Global Forum

Реализация проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica следует ускорить. К такому единому мнению пришли в пятницу в Риге премьеры трех Балтийских государств.

"Речь шла о Rail Baltica, что нам нужно делать все для ускорения реализации, потому что мы отстаем, проект окончательно не готов, и нам следует очень серьезно говорить с Еврокомиссией (ЕК), с железнодорожными компаниями, между собой. Эстонский премьер (Юри Ратас) сказал, что нужно максимально ускорить", – сказал в пятницу BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, также важно, чтобы финансирование проекта Евросоюзом (ЕС) осталось без изменений.

"Ну и нужно добиваться, чтобы обязательства ЕС в новой финансовой перспективе остались такими же, какие они сейчас, и чтобы сохранился этот уровень софинансирования...) Сейчас 80% (составляет финансирование – ред.) Европы и и 20% – национальное. Мы хотели бы сохранить такой же уровень", – сказал Матулёнис.

В финансовой перспективе 2014-2020 годов ЕС предоставляет проекту Rail Baltica финансирование в размере 85%.

Общая стоимость проекта составляет примерно 5,788 млрд евро, а только в Литве – примерно 2,474 млрд евро.

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