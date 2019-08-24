Инцидент на игровой площадке: один ребенок угрожал другому ножом

В четверг в Facebook-сообществе Märgatud24 Tartus появилась запись о том, как один ребенок угрожал другому ножом.

Сотрудник тартуской молодежной полиции Вероника Кивилайд подтвердила Elu24, что сообщение о данном инциденте поступило стражам порядка около 19.00. «Наблюдательный человек сообщил в Центр тревоги, что на игровой площадке на улице Ванемуйне один мальчик угрожал карманным ножом другому ребенку», - сообщила она.

Сообщивший в полицию об инциденте человек сам вмешался в ситуацию и задержал размахивавшего ножом мальчика, которого позже передал прибывшим на место полицейским. «К счастью, никто не пострадал», - сказала Кивилайд.

Полицейские провели беседу с обоими мальчиками, конфисковали нож, а затем передали детей родителям. По словам Кивилайд, далее данным инцидентом займется молодежная полиция.

Открытие игровой площадки у школы Марта Рейника. ФОТО: Sille Annuk/Postimees/Scanpix Baltics

Житель Тарту: игровая площадка небезопасна

Проблемы на игровой площадке у школы Марта Рейника случаются не в первый раз.

«Похоже, построенная у школы Марта Рейника игровая площадка небезопасна для детей», - сообщил в Facebook один из жителей Тарту.

«Дети там дерутся, кого-то увозили на скорой, а вчера там ребенок ножом размахивал, поэтому пришлось вмешаться взрослому, который вызвал полицию. Молодежь ругается матом, а также курит неподалеку. Если сделать замечание, посылают куда подальше. Что происходит?» - вопрошает он.

Сотрудник молодежной полиции Вероника Вивилайд подтвердила, что на игровой площадке периодически фиксировались нарушения, но причин называть данное место опасным повода нет. «Вчерашний инцидент скорее является исключением. Подобные конфликты между детьми вспыхивают редко. В то же время обстановка на этой игровой площадке не отличается от прочих площадок в Тарту», - заверила Кивилайд.