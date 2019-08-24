Польша готова к размещению ядерных ракет США в Европе

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", - сказал он в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, обнародованном в субботу, 24 августа.

По словам Моравецкого, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО, пишет DW.com.

Новый договор о разоружении

Одновременно польский премьер высказался за разработку нового всеобъемлющего договора о разоружении, участником которого станет и Китай. "Угроза для свободного мира исходит не только из Москвы, но и из Пекина", - пояснил Моравецкий.