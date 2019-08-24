Боец из Норвегии задушил на отдыхе британского туриста на глазах у его супруги

Скандинав шумел среди ночи в номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа, которая праздновала десятую годовщину свадьбы с двухлетним сыном. Жена Амитпала попросила благоверного поговорить с беспокойным туристом, пишет Newsru.com .

Глава семейства охотно согласился, но при этом для убедительности прихватил нож для стейка и отправился к дебоширу в номер в четыре часа утра. Во время выяснения отношений англичанин ударил Буллмана ножом в плечо, а тот в ответ мгновенно провел удушающий прием и довел до смерти Амитпала на глазах жены.