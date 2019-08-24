Маргус Арм: почему блокируются ID-карты

Большинство жителей Эстонии имеет ID-карты. Этот факт позволяет представителям электронных услуг предполагать, что почти любой житель страны сможет воспользоваться предлагаемыми с их стороны э-услугами. Двумя другими инструментами eID (Mobiil-ID и Smart-ID) пользуются около 50 процентов населения, но только их было бы недостаточно для широкого использования э-услуг.

Около 800 000 ID-карт постоянно используются в электронном виде.

Ежемесячно с картами совершается около 20 млн цифровых операций (для использования э-услуг или ставят цифровую подпись), сюда же можно добавить использования карты в качестве карты клиента. По разным техническим причинам в этом году были заблокированы 164 ID-карты, обладателям которых пришлось обратиться в Департамент полиции и погранохраны, чтобы ходатайствовать о новом документе, поскольку заблокированная карта не позволяла пользоваться электронными услугами. Перегнули ли палку мы с обеспечением безопасности, принеся в жертву удобство использования? Не переборщили ли мы?

Я так не считаю. В блокировке карты следует усматривать положительный момент. Чип карты работает таким образом, что в случае сбоя, произошедшего из-за проблем в операционной системе, браузере или при использовании конкретной э-услуги карта может распознать потенциальную угрозу в случае поступления подозрительных запросов, поэтому происходит блокировка.

Карты делают то, что и должны — защищают своего обладателя. Конечно, блокировка карты доставляет владельцы головную боль, но данное неудобство ничто по сравнению с тем, какой ущерб может оказать взлом карты или кража личности.

Блокировке подвергались как карты предыдущего, так и нового поколений. Департамент государственных инфосистем Усиленно работает во имя того, чтобы установить, какие именно запросы приводят к блокировке карты. Если учесть сложность экосистемы ID-карт и ее масштаб — это сравнимо с поиском иголки в стоге сена.

У нас около 800 000 пользователей, примерно 600 000 устройств с программным обеспечением для ID-карт, то есть компьютеров, свыше 5000 поставщиков электронных услуг, огромное количество разных кард-ридеров, множество операционных систем, браузеров — все это огромная система, стабильность работы которой зависит от каждого звена цепочки. Нельзя ожидать, что такая система будет работать без сбоев. Да, мы стараемся предотвращать сбои, а также исправлять возникающие сбои, но нужно понимать, что это часть нашей жизни. Сбои будут происходить и в будущем, их нельзя полностью избежать.

Проблемы э-Эстонии — это наши проблемы

Для стабильной работы и развития системы eID необходимо ежедневно расставлять приоритеты. Когда на повестке дня десять важных дел, то необходимо делать выбор. Постоянно надо учитывать, что было вчера, что мы имеем сегодня и что нас ждет завтра или послезавтра. Также важно учитывать, проблемы какого клиентского сегмента необходимо решить в первую очередь.