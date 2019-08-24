Сб, 24.08.2019
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  • Эстония
  • Горуправа Маарду выплатит родителям первоклассников пособие в размере 150 евро

Горуправа Маарду выплатит родителям первоклассников пособие в размере 150 евро

Первоклассники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Право на пособие имеют те родители и их дети, которые прописаны в Маарду на протяжении как минимум 6 месяцев до начала учебного года.

Тем родителям, чьи дети идут в школы города Маарду, не надо подавать ходатайство. Данные соберут школы, они же и представят их в управу, пишет Rus.ERR.

Если же ребенок идет в школу другого города, то родитель должен подать заявление в управу Маарду в течение трех месяцев.

Работники социального отдела управы проверять данные на соответствие условиям получения пособия и перечислят деньги на счет родителя.

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