Горуправа Маарду выплатит родителям первоклассников пособие в размере 150 евро

Право на пособие имеют те родители и их дети, которые прописаны в Маарду на протяжении как минимум 6 месяцев до начала учебного года.
Тем родителям, чьи дети идут в школы города Маарду, не надо подавать ходатайство. Данные соберут школы, они же и представят их в управу, пишет Rus.ERR.
Если же ребенок идет в школу другого города, то родитель должен подать заявление в управу Маарду в течение трех месяцев.
Работники социального отдела управы проверять данные на соответствие условиям получения пособия и перечислят деньги на счет родителя.