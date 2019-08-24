Владелец небоскреба на улице Маакри в прошлом году нес убытки

В отчете за экономический год Мийль отметил, что в этом году планируется завершить строительные работы на Маакри,19 и Маакри,21 и сдать в аренду все расположенные в этих здания коммерческие площади.

Комплекс бизнес-строений состоит из семи зданий, в которых в общей сложности 21 500 квадратных метров площади, предназначенной для сдачи в аренду. 85% из них составляют офисные помещения, остальные 15% предназначены для сфер торговли, обслуживания и общепита.

Руководитель проекта Maakri Kvartal Яан Эрельт объяснил, что самые последние бизнес-площади еще строятся, и осталось сдать в аренду последние квадратные метры. "Вакантные места составляют менее 10 процентов", - добавил он. В построенный в прошлом году квартал Маакри входят 30-этажное здание высотой 110 метров, а также 10-этажная и 4-этажная новые постройки, плюс четыре реконструированных памятника архитектуры начала ХХ века высотой от трех до четырех этажей.

Строительство квартала профинансировал финский банк OP Pank, кредитные обязательства фирмы перед которым составляют более 30 млн евро. По словам Эрельта, с банком заключен договор аренды: OP Pank будет ключевым арендатором в квартале Маакри.