В Дубае открывается отель с 269 бассейнами: стоимость проживания вас удивит

Эта гостиница изменила горизонт Дубая. Башня, в которой располагается Five Jumeirah Village, возвышается над городом на 244 метра, пишет Turizm. В здании 60 этажей. Спроектировано оно так, что из окон каждого номера открывается 200-градусная панорама мегаполиса. При этом совершенно неважно, на каком этаже жить. Новация проекта состоит в том, что все уровни представляют собой пентхаусы и имеют одинаковые характеристики.

Всего в здании 247 номеров и люксов, 221 квартир с одной или двумя спальнями и 33 квартир с четырьмя спальнями. Практически каждое помещение оснащено собственным бассейном или джакузи.

Отель расположен в нескольких минутах езды от нового Дубайского международного аэропорта Аль Мактум и выставочного центра Expo 2020. Компания зарегистрировала авторские права на дизайн объекта.

Архитектура нового здания Five абсолютно уникальна. Открытое пространство позволяет солнечному свету проникать сквозь центр башни, а вертикальный микроклимат с полумиллионом квадратных метров зеленых наслаждений помогает естественным образом кондиционировать внутреннее пространство. Таким образом минимизируется воздействие на окружающее среду.

Одна из особенностей гостиницы — невероятное количество бассейнов. Всего в здании их насчитывается 269 штук, большинство из которых расположены на балконах апартаментов.

В ближайшее время в Five Jumeirah Village откроется множество ресторанов и кафе с кухнями всего мира. Также имеется главный бассейн, собственный спа-центр и тренажерный зал. Кроме того, гостям будет доступна вся инфраструктура Palm Jumeirah.