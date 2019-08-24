В школе из-за взрыва бойлера произошел потоп

По словам директора школы Андреса Антона, инцидент произошел еще 25 июля. Администрация сразу приступила к ликвидации последствий, поэтому к началу учебного года школа должна быть готова к приходу учеников.

«Бойлер действительно взорвался и затопило кабинет музыки, но ситуация уже решена и этим занимается страховка», - сказал директор.

По его словам, в результате взрыва произошел потоп, поэтому на втором этаже вздулся пол. Также вода попала и на первый этаж, где повреждения получил кабинет музыки. Вода попала на пианино и синтезатор, поэтому их состояние надо проверить. Остальные инструменты были покрыты и не пострадали.

Директор с оптимизмом говорит, что к началу года все последствия потопа должны быть устранены.