Зеленский об оккупации Крыма и части Донбасса: представьте, что сосед отобрал у вас двух детей

"Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины - это большая семья. И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я поясню очень просто, очень доступным языком: представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей", - сказал он, выступая в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

"Первого ребенка просто украли. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Да мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок, он испокон веков был нашим. Вы не переживайте, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют возле моря, под солнцем"", - отметил он.

Зеленский продолжил, что по прошествии пяти лет те, кто был так обеспокоен, говорят: "Да вроде все нормально, ребенок за вами уже не плачет, и вообще - не сильно он на вас и похож". «Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок», - подчеркнул президент.

Глава государства продолжил, что второго ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. «Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти», - образно пояснил он происходящее на Донбассе.