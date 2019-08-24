Ученый Института Нурксе: докторант не обязан знать, откуда поступает зарплата!

Ученый замешанного в скандале Института общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета Ральф-Мартин Соэ опубликовал в соцсетях заявление, назвав ситуацию с мошенничеством вокруг финансирования научных проектов раздутой.
Поскольку этот пост привлек к себе внимание и был распространен в других новостных каналах, Postimees решил изучить заявления ученого.
"История Postimees о финансировании научных проектов вызывает вопросы. В то же время, она кажется раздутой. Возможно, заголовок "ученые хитрят с бюрократическими процедурами, чтобы больше и лучше заниматься наукой" не вызвал бы такой сильной бури в стакане воды?" - задается вопросом Соэ.
"Мое включение в число ученых-обманщиков со стороны Postimees было неблагожелательным и субъективным", - утверждает он.
Стоит отметить, что Postimees ни разу не называл Соэ мошенником или обманщиком. Но издание на самом деле констатировало, что ученый получал зарплату, более 13 000 евро, из денег проекта OpenGovIntelligence, с которым у него не было никакой связи. Это означает более тысячи часов фиктивно вписанной работы.
Это подтвердили три различных источника в Институте Рагнара Нурксе.
При этом Соэ должен был быть в курсе, что дела обстоят так, потому что в расчетном листе указан код проекта, из которого выделяются деньги. В осуществлении мошеннической схемы и действиях по конспирации Соэ очевидным образом роли не играл: руководители института просто платили ему зарплату незаконно.
"Докторанты и не должны знать, откуда они получают зарплату. Да, я видел и в своем трудовом договоре и на расчетном листе код «VEF16004» (на самом деле VFP16004 - ред.) и я действительно искренне верил, что этот проект связан с моей докторской работой", - пишет ученый.
Далее Соэ оправдывает получение европейских денег тем, что пять его научных статей были опубликованы на научных конференциях, связанных с проектом OGI, а две - в относящихся к сфере OGI предварительно рецензируемых научных журналах.
"Вдобавок, в этот период времени я посредством научных статей примерно в том же объеме осуществил различную деятельность по развитию, целью которой было дальнейшее развитие э-управления как среды OGI", - написал он.
Отметим здесь, что для получения научного финансирования из фонда H2020 недостаточно просто работать в схожей области. В распоряжении Postimees находится проектный договор, который это подтверждает.
"Это было бы то же самое, что просить кого-то перекрасить дом, а он построит тебе забор и потребует за это деньги", - говорит докторант Киган МакБрайд, который был реальным участником научного проекта OGI.
Участие в проекте означает реальные результаты, в том числе - публикации, которые отмечаются, к примеру, на сайте проекта.
Как видно, имя Соэ не стоит ни в одной из связанных с проектом OGI публикаций. Список этих публикаций отправляется и в Еврокомиссию. У Postimees этот список есть, и имя Соэ в нем нигде не встречается.
Например, одна из упомянутых им научных статей связана с проектом Finest Twins, но никакая связь с OGI ни разу в этой статье не прослеживается.
Сразу после предполагаемого участия в проекте OGI Соэ защитил докторскую степень. Хотя он утверждает, что проект OGI был связан с его докторской, в списке ссылок он не упоминает проект ни разу, хотя приводит при этом другие проекты, связанные с программой фонда H2020.
И как и было упомянуто выше, три различных источника подтвердили, что Соэ не принимал участия в совещаниях по проекту OGI и телефонных конференциях и ни в одном из результатов проекта не указан в качестве автора.
По данным ETIS Соэ является (или по крайней мере, являлся) представителем Эстонии в инфотехнологической комиссии программы H2020 в Еврокомиссии, вследствие чего можно предполагать, что он хорошо знаком с правилами и ходом работы программы H2020.
Телефонный разговор журналиста Postimees с Ральфом-Мартином Соэ, 19.08.2019
Если бы я хотел что-то узнать о проекте OpenGovIntelligence, с вами можно было бы об этом поговорить?
Я был с ним косвенно связан очень недолгое время. Этот проект запускал Роберт Криммер. На деле его осуществляли Тармо Калвет и Киган МакБрайд. Моя роль была с ним связана очень короткое время. Я не самый подходящий человек, чтобы говорить об этом.
Какова же была ваша роль в этом проекте?
По сути, какая-то очень кратковременная. Я даже не помню. Несколько месяцев я был связан с проектом. Я знаю общий принцип, знаю сам проект, но я не являюсь официальным представителем. Я просто присутствовал и участвовал в обсуждениях на тему того, как лучше использовать открытые данные по недвижимости. Но я не ключевое лицо в проекте, я не знаю весь процесс, чтобы говорить об этом с прессой.
Признаюсь честно, почему я все это спрашиваю: передо мной лежит таблица в excel, где написано, что вы в этом проекте работали 1200 часов в течение года. Мне это не кажется настолько малым участием, как вы это сейчас описали. Почему так может быть?
Я не говорил, что вообще не связан с проектом, я просто не центральное лицо, которое может о нем говорить. Я работал там младшим научным сотрудником. В том объеме, который вы описали. Я проводил исследовательскую деятельность, но в меньших масштабах, чем другие деятели.
Просто 1200 часов - это несколько рабочих дней. Если я спрошу так: может быть, вы просто получали за этот проект деньги и на самом деле им не занимались?
Я проводил научную работу, которая напрямую связана с этим проктом и которая способствует деятельности этого проекта в таком объеме, как там написано. Пожалуйста, свяжитесь с Робертом Криммером.
Что это за научная работа, которая была с этим связана?
В тот период я был младшим научным сотрудником Института Рагнара Нурксе, я писал научные статьи.
А как эти статьи конкретно связаны с OGI?
А это вы спросите у руководителя проекта. У меня нет полной картины. Я сам не планировал проектные ресурсы. Я не тот, кто мог бы рассказать о том, как в точности осуществлялась эта деятельность.