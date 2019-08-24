Ученый Института Нурксе: докторант не обязан знать, откуда поступает зарплата!

Сразу после предполагаемого участия в проекте OGI Соэ защитил докторскую степень. Хотя он утверждает, что проект OGI был связан с его докторской, в списке ссылок он не упоминает проект ни разу, хотя приводит при этом другие проекты, связанные с программой фонда H2020.

И как и было упомянуто выше, три различных источника подтвердили, что Соэ не принимал участия в совещаниях по проекту OGI и телефонных конференциях и ни в одном из результатов проекта не указан в качестве автора.

По данным ETIS Соэ является (или по крайней мере, являлся) представителем Эстонии в инфотехнологической комиссии программы H2020 в Еврокомиссии, вследствие чего можно предполагать, что он хорошо знаком с правилами и ходом работы программы H2020.

Телефонный разговор журналиста Postimees с Ральфом-Мартином Соэ, 19.08.2019

Если бы я хотел что-то узнать о проекте OpenGovIntelligence, с вами можно было бы об этом поговорить?

Я был с ним косвенно связан очень недолгое время. Этот проект запускал Роберт Криммер. На деле его осуществляли Тармо Калвет и Киган МакБрайд. Моя роль была с ним связана очень короткое время. Я не самый подходящий человек, чтобы говорить об этом.

Какова же была ваша роль в этом проекте?

По сути, какая-то очень кратковременная. Я даже не помню. Несколько месяцев я был связан с проектом. Я знаю общий принцип, знаю сам проект, но я не являюсь официальным представителем. Я просто присутствовал и участвовал в обсуждениях на тему того, как лучше использовать открытые данные по недвижимости. Но я не ключевое лицо в проекте, я не знаю весь процесс, чтобы говорить об этом с прессой.

Признаюсь честно, почему я все это спрашиваю: передо мной лежит таблица в excel, где написано, что вы в этом проекте работали 1200 часов в течение года. Мне это не кажется настолько малым участием, как вы это сейчас описали. Почему так может быть?

Я не говорил, что вообще не связан с проектом, я просто не центральное лицо, которое может о нем говорить. Я работал там младшим научным сотрудником. В том объеме, который вы описали. Я проводил исследовательскую деятельность, но в меньших масштабах, чем другие деятели.

Просто 1200 часов - это несколько рабочих дней. Если я спрошу так: может быть, вы просто получали за этот проект деньги и на самом деле им не занимались?

Я проводил научную работу, которая напрямую связана с этим проктом и которая способствует деятельности этого проекта в таком объеме, как там написано. Пожалуйста, свяжитесь с Робертом Криммером.

Что это за научная работа, которая была с этим связана?

В тот период я был младшим научным сотрудником Института Рагнара Нурксе, я писал научные статьи.

А как эти статьи конкретно связаны с OGI?

А это вы спросите у руководителя проекта. У меня нет полной картины. Я сам не планировал проектные ресурсы. Я не тот, кто мог бы рассказать о том, как в точности осуществлялась эта деятельность.