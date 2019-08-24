Забастовка крупной авиакомпании может нарушить планы десятков тысяч пассажиров

Ассоциация представила несколько предложений на рассмотрение British Airways, чтобы урегулировать разногласия без забастовки. Однако авиаперевозчик не принял ни одно из них.

«В этой ситуации, после того как 93% поддержали забастовку, и когда не остается шанса на конструктивные переговоры, нам не остается ничего, кроме проведения забастовки», — говорится в заявлении ассоциации.

Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов британских фунтов стерлингов, тогда как разница между предложением British Airways и требованием пилотов составляет около £5 млн, отметили в профсоюзе.

Впрочем, пилоты надеются, что руководство авиакомпании еще сможет отвлечь забастовку, если согласится с их требованиями. Речь идет о повышении размера заработной платы летчикам.

В самой компании подчеркнули, что объявления о проведении забастовок ничем "нельзя оправдать".

Абсолютно неприемлемо, что намеченные забастовки сведут на нет планы относительно намеченных путешествий и поездок десятков тысяч клиентов British Airways, отмечает руководство.