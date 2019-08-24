Забастовка крупной авиакомпании может нарушить планы десятков тысяч пассажиров

Пилоты британского авиаперевозчика British Airways объявили проведение забастовок в сентябре. Согласно обнародованному 23 августа сообщению Ассоциации пилотов британских авиалиний акции протеста запланированы на 9, 10 и 27 сентября, пишет Postimees.
Ассоциация представила несколько предложений на рассмотрение British Airways, чтобы урегулировать разногласия без забастовки. Однако авиаперевозчик не принял ни одно из них.
«В этой ситуации, после того как 93% поддержали забастовку, и когда не остается шанса на конструктивные переговоры, нам не остается ничего, кроме проведения забастовки», — говорится в заявлении ассоциации.
Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов британских фунтов стерлингов, тогда как разница между предложением British Airways и требованием пилотов составляет около £5 млн, отметили в профсоюзе.
Впрочем, пилоты надеются, что руководство авиакомпании еще сможет отвлечь забастовку, если согласится с их требованиями. Речь идет о повышении размера заработной платы летчикам.
В самой компании подчеркнули, что объявления о проведении забастовок ничем "нельзя оправдать".
Абсолютно неприемлемо, что намеченные забастовки сведут на нет планы относительно намеченных путешествий и поездок десятков тысяч клиентов British Airways, отмечает руководство.
Клиентам компании уже пообещали возмещение средств или переноса запланированных рейсов на другую дату.