Логопедов для Эстонии будут готовить в России

Министр образования Эстонии Майлис Репс в Казани на проходящем с 22 по 27 августа 45-м международном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 встретилась с министром образования России Ольгой Васильевой, с которой обсудила отношения в области образования и культуры между Эстонией и Россией, а особое внимание уделили обсуждению возможностей для сотрудничества в области обучения логопедов для русскоязычных детей.

"Разумеется, для того, чтобы предлагать соответствующую поддержку русскоязычным детям, которые нуждаются в помощи логопеда, нам необходимы русскоязычные опорные специалисты, прошедшие соответствующее обучение. В университетах Эстонии на данный момент нет возможности получить такое образование, и на встрече с министром образования России мы обсудили вопрос сотрудничества в этой области", - сообщила министр, а также добавила, что российская сторона готова предложить возможности для обучения наших специалистов как на уровне дополнительного обучения, так и на уровне высшего образования.