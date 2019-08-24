В США мясо начали выращивать в лабораториях! Как скоро мы сможем его попробовать?

К 2040 году 35% мирового потребления мяса будет приходиться на такой вид продукта, как мясо, выращенное на стволовых клетках и 25% - на мясные альтернативы, такие как соя, прогнозирует консалтинговая фирма A.T.Kearney.

Авторы исследования отмечают, что убийство крупного рогатого скота многими людьми считается злом. С постоянными улучшениями в производстве искусственного мяса и развитием веганских альтернатив, это только вопрос времени, когда они начнут конкурировать с традиционным мясом.

За последние годы во многих местах нашей планеты были созданы новые предприятия, где мясо выращивают не в хлеву, а в лаборатории.

"Наша курица - это курица"

Глава компании Memphis Meats Ума Валетти отрезает кусочек от обжаренного на сковородке куриного филе. "Наша курица - это курица", - говорит она журналисту агентства AP. "Вы должны попробовать это, чтобы поверить".

Чтобы получить кусок мяса у себя на тарелке, ни один цыпленок не был убит. Его создали в лаборатории путем размножения куриных стволовых клеток.

Валетти отмечает, что ее компания хочет предложить покупателям альтернативу, потому что современные методы производства мяса наносят ущерб окружающей среде и причиняют ненужные страдания животным.

Сторонники искусственного мяса указывают, что его производственный процесс является более устойчивым, чем животноводство, так как не требует больших площадей земли, воды и кормов. По этим причинам традиционное производство мяса является основным источником парниковых газов, что, в свою очередь, усиливает глобальное потепление.

Ее фирма, которая также производит говядину и утку, привлекла инвестиции от пищевых гигантов Cargill и Tyson Foods, а также миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона.

Еще много препятствий

В настоящее время индустрия искусственного мяса все еще находится в зачаточном состоянии. Современные технологии позволяют производить небольшое количество мяса, что делает готовый продукт чрезвычайно дорогим. Производители также должны строго продемонстрировать регулирующим органам, что производимый ими продукт безопасен для использования, и противодействовать попыткам животноводческих компаний не допустить, чтобы его называли мясом.

И, конечно, нужно убедить потребителя.

Основатель молодого предприятия в Сан-Франциско New Age Meats Брайан Спирс, говорит, что многие покупатели предпочитают есть мясо, которое было добыто без страданий животных.

"Люди хотят мяса. Но они не хотят убийств", - объясняет Спирс.

Его компания производит свинину из клеток.

Компания Finless Foods, основанная в Эмеривилл, штате Калифорния, из стволовых клеток производит мясо лосося, карпа и морского леща. На стадии разработки находится производство голубого тунца; это популярный вид, который подвергается чрезмерному вылову и содержит большое количество ртути.

"У океана очень хрупкая экосистема, и мы скоро приведем ее к грани исчезновения", - говорит генеральный директор компании Майкл Селден. Его идея - производить мясо рыбы на суше и не подвергать опасности океаны.

Мнения разделились

В марте этого года американская лабораторная мясная промышленность сделала значительный шаг вперед. Министерство сельского хозяйства и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США объявили, что будут совместно контролировать производство и маркировку мяса, полученного из стволовых клеток.

За отраслью также следят неправительственные организации, занимающиеся вопросами безопасности пищевых продуктов. Они также обещают выяснить, окажет ли лабораторно выращенное мясо положительное влияние на природу и благополучие животных.

Производители "тестового мяса" уже конкурируют с животноводческими компаниями, которые лоббируют штаты США, чтобы на упаковке можно было ставить отметку "мясо", только в случае, если продукт был получен в результате убоя скота. Животноводческие хозяйства также сомневаются в том, смогут ли их конкуренты позволить себе доступную цену и понравится ли потребителям вкус мяса, полученного таким нетрадиционным способом.

Руководитель Memphis Meats Валетти отмечает, что планирует в будущем открыть собственный производственный цех для посетителей, чтобы они могли видеть процесс создания мяса.

Между тем, компания сосредоточена на снижении цены на свою продукцию. Кусок куриного филе, выращенный в лаборатории, когда-то стоил десятки тысяч долларов, теперь стоит меньше 100 долларов. Ищутся пути дальнейшего снижения затрат и увеличения производства.