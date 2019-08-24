Сб, 24.08.2019
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Сердце бьется ровно: девочке из России, пострадавшей в турецком отеле, стало лучше

Бассейн в турецком отеле. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / Sputnik

Мать 12-летней Алисы, которая захлебнулась в бассейне отеля в турецком Бодруме почти неделю назад, рассказала, что ее дочери становится лучше.

«Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех», – сообщила она «Фонтанке» сегодня, 24 августа. 

По информации издания, за здоровьем пострадавшей наблюдают как турецкие, так и российские медики. Владелец, директор и технический специалист отеля Sunhill были задержаны, но позже отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, в начале недели стало известно о трагедии, произошедшей в городе Бодрум в Турции. На территории отеля Sunhill 12-летняя девочка из Петербурга во время отдыха с родителями отправилась купаться в бассейн, где ее руку засосало в трубу. В результате происшествия пострадавшая впала в кому.

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