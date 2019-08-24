Сердце бьется ровно: девочке из России, пострадавшей в турецком отеле, стало лучше

По информации издания, за здоровьем пострадавшей наблюдают как турецкие, так и российские медики. Владелец, директор и технический специалист отеля Sunhill были задержаны, но позже отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, в начале недели стало известно о трагедии, произошедшей в городе Бодрум в Турции. На территории отеля Sunhill 12-летняя девочка из Петербурга во время отдыха с родителями отправилась купаться в бассейн, где ее руку засосало в трубу. В результате происшествия пострадавшая впала в кому.