Новые Apple Watch смогут проверять уровень загрязненности воздуха

Судя по утечкам, глобальных изменений в пятом поколении часов Apple Watch, которые будут представлены грядущей осенью, ожидать не стоит. А вот на будущее компания из Купертино готовит что-то действительно интересное. По крайней мере, об этом говорят патентные заявки Apple, описывающие датчик для определения уровня загрязненности воздуха и поддержку часами 5G.
Вторая патентная заявка описывает наличие у часов газового сенсора на основе оксидов металлов. Этот сенсор способен проверять качество воздуха. Поскольку Apple Watch позиционируются компанией как устройство для здоровья, неудивительно, что подобный датчик может в них появиться.
Конечно, наличие патентов еще не значит, что такие опции стопроцентно появятся в будущих часах. Время покажет.