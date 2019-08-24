Новые Apple Watch смогут проверять уровень загрязненности воздуха

Вторая патентная заявка описывает наличие у часов газового сенсора на основе оксидов металлов. Этот сенсор способен проверять качество воздуха. Поскольку Apple Watch позиционируются компанией как устройство для здоровья, неудивительно, что подобный датчик может в них появиться.

Конечно, наличие патентов еще не значит, что такие опции стопроцентно появятся в будущих часах. Время покажет.