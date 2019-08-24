Сб, 24.08.2019
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Новые Apple Watch смогут проверять уровень загрязненности воздуха

Умные часы Apple.

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Судя по утечкам, глобальных изменений в пятом поколении часов Apple Watch, которые будут представлены грядущей осенью, ожидать не стоит. А вот на будущее компания из Купертино готовит что-то действительно интересное. По крайней мере, об этом говорят патентные заявки Apple, описывающие датчик для определения уровня загрязненности воздуха и поддержку часами 5G.

Патенты обнаружил ресурс Patently Apple. Если верить первой заявке, то будущие Apple Watch получат поддержку 5G. Это довольно логично, ведь Apple Watch Series 4 работают в диапазоне LTE. По слухам, компания должна представить свои первые 5G-устройства в 2020 году, пишет Ferra.

Вторая патентная заявка описывает наличие у часов газового сенсора на основе оксидов металлов. Этот сенсор способен проверять качество воздуха. Поскольку Apple Watch позиционируются компанией как устройство для здоровья, неудивительно, что подобный датчик может в них появиться.

Конечно, наличие патентов еще не значит, что такие опции стопроцентно появятся в будущих часах. Время покажет.

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