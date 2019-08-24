"Балтийская цепь" по-азиатски: почему жители Гонконга отметили начало выхода Прибалтики из СССР

Гонконгцы хотели бы, чтобы эта история повторилась в Азии. Власти КНР надеются, что движение, основу которого составляют студенты, само собой спадет к началу занятий 1 сентября. Но сами протестующие заявляют, что будут стоять до конца.

Конечно, я хотела бы, чтобы Гонконг отделился, как Прибалтика от СССР, но я понимаю, что это невозможно. Поэтому пока моя программа-минимум — протестовать во всех формах до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", — сообщила корреспонденту издания "КоммерсантЪ" протестующая по имени Кейт.

Она шла мимо цепи людей, державших в руках таблички с лозунгами, флаги прибалтийских государств и бутылки воды. Почти все были в медицинских масках. В отличие от России в Гонконге протестовать в них разрешено. Большинство протестующих скрывают свою личность. Боятся не столько полиции, сколько «бандитов» — одетых в белые майки крепких парней, несколько недель назад внезапно избивших возвращавшихся домой участников одной из манифестаций.

Собеседники "Коммерсанта" среди протестующих не ожидали, что придет столько людей: в группах в Telegram за проведение акции «Балтийский путь» проголосовало всего 300 человек.

Но пришло 135 тысяч гонконгцев, оцепивших все здания в центре района Коулун, на пространстве в пять станций метро, и даже забравшихся на одну из соседних гор. Протест был исключительно мирным и организованным: когда загорался зеленый свет, протестующие смыкали цепи, когда он сменялся красным — расходились на тротуары, уступая дорогу машинам. Водители многих из проезжавших мимо автомобилей сигналили в поддержку протестующих, те отвечали аплодисментами и лозунгами.

Первоначальная акция «Балтийский путь» прошла 23 августа 1989 года в Латвии, Литве и Эстонии: около 2 млн человек (четверть населения) встали цепью длиной более 600 км, проходившей через территорию всех трех стран. Таким образом они «отметили» полвека со дня подписания пакта Молотова—Риббентропа.

Демонстранты выражали желание выйти из состава Советского Союза и присоединиться к евроатлантическим институтам. Официальная советская печать акцию осудила, но никаких действий власти страны не предприняли. Через полгода после проведения «Балтийского пути» Литва объявила о выходе из СССР, чем положила начало его распаду.

"Мы считаем, что местные власти должны выполнить пять наших требований, которые им хорошо известны. Весь Гонконг выступает против властей, и мы будем выходить до тех пор, пока Керри Лэм (глава города) не выполнит их и не уйдет в отставку",— сообщил один из протестующих в медицинской маске и желтой каске.

Требования, напомним, состоят в том, чтобы отозвать закон об экстрадиции, создать спецкомиссию по расследованию случаев политической жестокости, отпустить всех задержанных в ходе протестов, отказаться от характеристики протестов 12 июня как «бунта», а также ввести всеобщие прямые выборы властей острова.

20-летний протестующий Эрик, с которым корреспондент "Коммерсанта" познакомился на «Балтийском пути», сообщил, что его личное возмущение найдет свой выход в подрыве экономики Гонконга.

Эрик — протестующий «первой линии», самого агрессивного отряда демонстрантов, дерущихся с полицией и штурмующих правительственные здания.