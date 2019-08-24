Видео с камер наблюдения: мужчина с канистрой сжег дотла похоронное бюро

Рано утром в Центр тревоги поступило сообщение, что через крышу дома на улице Силлутисе, 4 просачивается дым, пишет Pärnu Postimees.

Спасатели потушили пламя в траурном зале, часовне и на чердаке. В результате пожара оба помещения получили повреждения от воды и копоти.

Пожар был потушен в 4:24.

«Сегодня около 3:20 в полицию сообщили, что в Пярну на улице Силлутисе вспыхнул пожар в похоронном бюро. По предварительным данным, пожар начался, когда неизвестный разбил окно бюро и забросил в здание сосуд с горящей жидкостью», - сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Сандер Перемеэс.

Руководитель бюро Майе Рохумяги сказала, что муж проснулся ночью после сообщения, что сработала охранная сигнализация похоронного бюро. Когда он приехал на место, увидел дым и позвонил в Центр тревоги. «Спасатели быстро прибыли на место, хорошо, что депо так близко», - говорит Рохумяги.

На записи камер видеонаблюдения заснято, как стройный мужчина в кепке, лицо которого скрывает капюшон, разбивает выходящее во двор окно кирпичом и закидывает в здание открытую канистру.

«Преступление было совершено умышленно, в этом нет никаких сомнений», - говорит Рохумяги. За последние два года это похоронное бюро уже становилось жертвой злоумышленников, например, неизвестные пачкали наружные стены бюро.

«Это осквернение мертвых и святого места, что за человек поднимает руку на мертвых», - не может понять руководитель пострадавшего бюро.

Находившиеся в морозилке шесть трупов не пострадали в результате пожара и уже сегодня церемония была проведена в оперативно подготовленном для этого другом месте.

Пожар нанес ущерб в размере почти 20 000 евро.