«Так выглядит смерть»: появились фото и видео с места засекреченного ЧП на полигоне в России

Снимки были опубликованы в группе "Нёнокса в сердце моем" в соцсети "ВКонтакте", публичный доступ к ним закрыт администраторами. На снимках видны два находящихся вблизи берега понтона, один из них заметно поврежден и наполовину затоплен.

12 августа, через четыре дня после взрыва на плавучей платформе, военный на закрытой встрече с жителями села Нёнокса, видео которой попало в СМИ, посоветовал не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег. По данным "Радио Свобода", этот военнослужащий - капитан первого ранга Владимир Босый, командир военной части 09703, которая занимается обслуживанием главного военно-морского полигона Минобороны.

Фотографии понтонов в паблике сопровождаются комментарием, что "так выглядит смерть", и предупреждением "даже не смотреть" в сторону устья реки Верховки. Автор записи также просил не распространять фото за пределы группы. В открытой группе "Северодвинск Life" 18 августа было опубликовано видео с теми же понтонами. Его автор держит в руке дозиметр, показывающий 5-6 микрорентген в час, что вписывается в норму.

Однако это не означает, что один или оба понтона у побережья не заражены радиацией. По мнению независимого эксперта в области ядерных технологий Валентина Гибалова, большая часть радионуклидов при взрыве попала в воду или была выброшена в атмосферу, а общая зараженность остатками ядерного топлива плавучих платформ составляет единицы терабеккерелей и поэтому не отражается на показаниях дозиметра в нескольких сотнях метров.

"Радио Свобода", сопоставляя эти рассуждения со словами капитана Босого, отмечает, что расположение предположительно зараженной платформы в нескольких километрах от Нёноксы само по себе жителям не угрожает, а вот прикосновение к ним и другим выброшенным на берег предметам может быть смертельно опасным.

Норвежский сейсмологический центр (NORSAR) в пятницу распространил информацию о том, что вблизи Нёноксы 8 августа произошло два взрыва: второй, якобы прогремевший спустя два часа, был следствием первого и стал вероятным источником всплеска радиации, передает Reuters.

В NORSAR добавили, что второй взрыв был зафиксирован только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, и произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал информацию о втором взрыве дезинформацией и сослался на президента РФ Владимира Путина, который "обнародовал абсолютно проверенные сведения". Глава государства, напомним, заявил, что никакой угрозы в результате аварии нет, радиационный фон находится в норме.

По словам Орлова, последствия инцидента не несут никакой угрозы, а все остальное - очередной виток дезинформации, передает "Интерфакс". Власти Северодвинска сообщили, что им ничего неизвестно о втором взрыве на полигоне.

Информированный источник агентства сказал, что системы объективного контроля зафиксировали только один взрыв. Он допустил, что за второй хлопок могли принять аэродинамический удар при переходе сверхзвукового барьера. По его словам, три датчика радиационного фона в Северодвинске также один раз зафиксировали скачок радиации.