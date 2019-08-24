Сб, 24.08.2019
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Свиная чума распространяется по Латвии: девять новых случаев за неделю

Мертвый кабан.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии на этой неделе констатировали девять новых случаев заболевания африканской чумой свиней в популяции кабанов.

Заболевание впервые выявлено в Томской волости Кегумсского края.

Также болезнь обнаружена в Лутриньской волости Салдусского края, в Энгурской волости Энгурского края, в Церской волости Кандавского края, Краславской волости Краславского края, Лайдской волости Кулдигского края, Лауциенской волости Талсинского края и Анцской волости Вентспилсского края.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 258 кабанов в 143 волостях 60 краев.

Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

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