Свиная чума распространяется по Латвии: девять новых случаев за неделю

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии на этой неделе констатировали девять новых случаев заболевания африканской чумой свиней в популяции кабанов.
Заболевание впервые выявлено в Томской волости Кегумсского края.
Также болезнь обнаружена в Лутриньской волости Салдусского края, в Энгурской волости Энгурского края, в Церской волости Кандавского края, Краславской волости Краславского края, Лайдской волости Кулдигского края, Лауциенской волости Талсинского края и Анцской волости Вентспилсского края.
Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 258 кабанов в 143 волостях 60 краев.
Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.
Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.