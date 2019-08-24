Фото: выставлен на продажу замок самых богатых людей Шотландии

Сетон — последнее произведение одного из знаменитейших шотландских архитекторов и дизайнеров Роберта Адама. Замок знаменит своим многовековым прошлым, а недавно в него вложили целое состояние: реконструкция с бережным восстановлением исторических материалов, использованием старинной древесины ценных пород и современных дизайнерских тканей обошлась владельцам в миллионы долларов.

Выручить от продажи хозяева рассчитывают не менее 8 миллионов фунтов стерлингов (около десяти миллионов евро) — это минимальный уровень, начиная с которого будут рассматриваться заявки потенциальных покупателей. На фотографиях, полученных «Лентой.ру» от продавцов старинного замка, можно увидеть королевскую жизнь изнутри.