Авиакомпания airBaltic ради пиара создала неудобства сотням пассажиров?

21 августа были отменены рейсы латвийской авиакомпании airBaltic из Риги в Цюрих и из Цюриха в Ригу. Как пишет Mixnews со ссылкой на портал Pietiek.com, в это же время три новых самолета Airbus 220, покрашенные в цвета флагов стран Балтии, стояли без работы в Рижском аэропорту, чтобы по случаю памяти «Балтийского пути» рядом с ними сфотографировался президент Эгил Левитс.