Авиакомпания airBaltic ради пиара создала неудобства сотням пассажиров?

21 августа были отменены рейсы латвийской авиакомпании airBaltic из Риги в Цюрих и из Цюриха в Ригу. Как пишет Mixnews со ссылкой на портал Pietiek.com, в это же время три новых самолета Airbus 220, покрашенные в цвета флагов стран Балтии, стояли без работы в Рижском аэропорту, чтобы по случаю памяти «Балтийского пути» рядом с ними сфотографировался президент Эгил Левитс.
Согласно повестке дня президента, фотосессия в аэропорту была намечена на 15:00, в виду чего один из новых самолетов можно было спокойно использовать для рейса в Швейцарию, отмечает портал. Самолет даже успел бы вернуться к визиту президента, но этого сделано не было.
Согласное директиве ЕС, за отмененный рейс каждый пассажир должен получить 250 евро. Однако, пассажирам будет отказано в компенсации из-за «некоторых непреодолимых проблем», пишет портал, указывая, что ради собственного пиара национальная авиакомпания готова создавать неудобства нескольким сотням пассажиров.