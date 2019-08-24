Сб, 24.08.2019
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  • Фото: “Легенды Эстонии” обыграли в Нарве ветеранов питерского “Зенита”

Фото: “Легенды Эстонии” обыграли в Нарве ветеранов питерского “Зенита”

На нарвском стадионе “Кренгольм” в субботу проходит большой футбольный праздник, в рамках которого проходят сразу две игры: вечером играют Narva Trans и Flora, а днем состоялся матч, в котором сразилась сборная знаменитых футболистов Эстонии и петербургский “Зенит” - в том составе, в котором он стал чемпионом СССР в 1984 году. Эстонской команде удалось одолеть гостей со счетом 5:3.

Ветеранские команды (45 лет и старше) играли укороченное время - два тайма по 30 минут. Перевес оказывался то на одной, то на другой стороне. Во концу второго тайма хозяева вырвались вперед - 4:3. И буквально под занавес матча забили пятый гол.

Сергей Кирьяков стал автором хет-трика в игре против ветеранов “Зенита”.

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