Фото: “Легенды Эстонии” обыграли в Нарве ветеранов питерского “Зенита”

На нарвском стадионе “Кренгольм” в субботу проходит большой футбольный праздник, в рамках которого проходят сразу две игры: вечером играют Narva Trans и Flora, а днем состоялся матч, в котором сразилась сборная знаменитых футболистов Эстонии и петербургский “Зенит” - в том составе, в котором он стал чемпионом СССР в 1984 году. Эстонской команде удалось одолеть гостей со счетом 5:3.