Урсула фон дер Ляйен: мужеством стран Балтии может гордиться вся Европа

"Поздравляем балтийцев! #BalticWay30 - это прекрасная гражданская демонстрация Эстонии, Латвии и Литвы за свободное и демократическое будущее! Это настоящие европейские ценности. Сегодня вся Европа может гордиться вашим мужеством и решимостью", - написала будущая глава Еврокомиссии.

Мирная политическая демонстрация, получившая название Балтийского пути, состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-клометровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза.