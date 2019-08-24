Сб, 24.08.2019
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Урсула фон дер Ляйен: мужеством стран Балтии может гордиться вся Европа

Урсула фон дер Ляйен.

ФОТО: AFP / Scanpix

Будущая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу в твиттере поздравила Латвию, Эстонию и Литву с 30-летием Балтийского пути, подчеркнув, что мужеством стран Балтии может гордиться вся Европа.

"Поздравляем балтийцев! #BalticWay30 - это прекрасная гражданская демонстрация Эстонии, Латвии и Литвы за свободное и демократическое будущее! Это настоящие европейские ценности. Сегодня вся Европа может гордиться вашим мужеством и решимостью", - написала будущая глава Еврокомиссии.

Мирная политическая демонстрация, получившая название Балтийского пути, состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-клометровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза.

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