Клиника для безнадежно больных будет работать минимум до конца года

Еще весной в воздухе витала вероятность того, что хоспису Диаконической больницы придется закрыться из-за отсутствия финансов, но теперь минимум до конца года найдено решение. В хосписе 12 мест и они предназначены для неизлечимо больных людей.

Председатель совета Диаконической больницы Ове Сандер сказал, что деньги сейчас есть до конца нынешнего года, но ситуация улучшится, если услуги хосписа будут внесены в список Больничной кассы.