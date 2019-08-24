Сб, 24.08.2019
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Клиника для безнадежно больных будет работать минимум до конца года

Diakooniahaigla. Illustreeriv foto.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Финансирование хосписа Диаконической больницы продолжится в сотрудничестве с Северо-Эстонской региональной больницей, также Больничная касса собирается изменить порядок финансирования услуг хосписа, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Еще весной в воздухе витала вероятность того, что хоспису Диаконической больницы придется закрыться из-за отсутствия финансов, но теперь минимум до конца года найдено решение. В хосписе 12 мест и они предназначены для неизлечимо больных людей.

Председатель совета Диаконической больницы Ове Сандер сказал, что деньги сейчас есть до конца нынешнего года, но ситуация улучшится, если услуги хосписа будут внесены в список Больничной кассы.

«Услуги хосписа очень нужны, и спрос на них велик, поэтому мы пришли к заключению, что с нового года служба хосписа должна появиться в прейскуранте Больничной кассы отдельной строкой», - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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