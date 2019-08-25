Галерея: смотрите, как принимали наших читателей в кафе-ресто Ragu

Прежде всего напомним, что большинство ресторанов предлагали победителям розыгрыша конкретное, заранее продуманное меню, а следовательно, неудачных блюд в нем просто не могло быть по определению. Владельцы Ragu решились на эксперимент: они дали победителям возможность выбрать блюда на месте, так сказать, экспромтом.

Победительницу розыгрыша Анастасию Соосаар и ее сына Себастьяна встретил совладелец заведения Вадим Пярн. ФОТО: Ээро Вабамяги

Поскольку разыгрывался ужин на двоих, Анастасия пригласила в Ragu свою подругу Ольгу, и обе молодые мамы пришли с сыновьями! Так что ужин на двоих превратился в ужин на четверых, но в Ragu это никого не смутило: в ресторане любят детей, там чудесный детский уголок, проводятся конкурсы рисунков, занятия школы маленьких поваров, а по воскресеньям детей развлекают профессиональные аниматоры. Об этом гостям рассказал сособственник заведения Вадим Пярн.

Оказалось, что живущая недалеко от Ragu Анастасия прекрасно знала об этой особенности ресторанчика и принимала участие в конкурсе совершенно сознательно. Выбор подруг был таков: Ольга заказала окрошку на кефире и утиную грудку с киноа, а Анастасия - суп из морепродуктов и баранью котлету.

Сливочный суп из морепродуктов. ФОТО: Ээро Вабамяги

Детей тоже не оставили голодными: сын Анастасии Себастьян с удовольствием уплетал куриные нагитсы, отдавая должное и маминому супу, а сынок Ольги с редким именем Святогор дегустировал сырники. Детские блюда шли, так сказать, сверх программы, а десерты - лимонный тарт с крем-брюле и шоколадно-миндальное пирожное пришлось взять с собой: двухлетние малыши притомились от светского мероприятия.

Сырники - блюдо на все случаи жизни: и на завтрак, и на десерт. ФОТО: Ээро Вабамяги

Разумеется, мы по традиции спросили Анастасию, часто ли она бывает в ресторанах. Оказалось, что довольно часто, но предпочитает узнавать заранее, есть ли в заведении детский уголок. Именно этот факт, а не особенности меню является основанием для выбора. Но в Ragu в наличии удачное сочетание и того, и другого, поэтому родители с детьми здесь частые гости.