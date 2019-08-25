Двое полицейских ранены в перестрелке в Финляндии, идет поиск преступников

Полицейские были ранены из огнестрельного оружия, когда приехали по вызову в индустриальную зону города Порвоо после полуночи. Перестрелка произошла на улице Конейстаянтие.

Пострадавшие от пулевых ранений сотрудники полиции были госпитализированы, их состояние стабильное.

Стрелявшие еще не найдены. Ночью в районе Ээстинмяки прошла масштабная полицейская операция с участием полицейского вертолета и спецотряда полиции Karhuryhmä. Вооруженные полицейские останавливали автомобили на автотрассе для проверки, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Глава полиции Сеппо Колехмайнен пока не раскрывает, находятся ли подозреваемые в черте города или же им удалось обойти полицейское оцепление, так как следствие еще продолжается.

Ожидается, что полиция сообщит о продвижении расследования сегодня во второй половине дня.