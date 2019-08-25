Двое полицейских ранены в перестрелке в Финляндии, идет поиск преступников
Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо. В покушении на убийство сотрудников полиции подозреваются несколько человек, сообщает портал YLE со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии.
Полицейские были ранены из огнестрельного оружия, когда приехали по вызову в индустриальную зону города Порвоо после полуночи. Перестрелка произошла на улице Конейстаянтие.
Пострадавшие от пулевых ранений сотрудники полиции были госпитализированы, их состояние стабильное.
Стрелявшие еще не найдены. Ночью в районе Ээстинмяки прошла масштабная полицейская операция с участием полицейского вертолета и спецотряда полиции Karhuryhmä. Вооруженные полицейские останавливали автомобили на автотрассе для проверки, сообщает издание Ilta-Sanomat.
Глава полиции Сеппо Колехмайнен пока не раскрывает, находятся ли подозреваемые в черте города или же им удалось обойти полицейское оцепление, так как следствие еще продолжается.
Ожидается, что полиция сообщит о продвижении расследования сегодня во второй половине дня.
Это уже второй случай стрельбы в полицейских за последние двое суток. Вчера сообщалось о полицейском, получившем ранение в ходе исполнения служебных обязанностей в городе Ювяскюля.