Полиция применила водометы и слезоточивый газ против противников саммита G7

В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники, однако в итоге обошлось без пострадавших. Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.

Саммит G7 начался в субботу, лидеры сошлись на том, что Иран не должен обладать ядерным оружием и необходимо продолжить диалог с этой страной. Ожидается, что в ходе саммита главы государств и правительств "большой семерки" также обсудят глобальную экономику, неравенство в мире, ситуацию вокруг Северной Кореи и вокруг пожаров в Бразилии.