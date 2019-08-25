Британский премьер Джонсон призвал Трампа к компромиссу для заключения торговой сделки

Соединенные Штаты должны отменить ограничения для британского бизнеса в США в случае, если Вашингтон хочет заключить торговую сделку с Лондоном, приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Интерфакс со ссылкой на Би-би-си.
По его мнению, у британского бизнеса на американском рынке хорошие перспективы, но ему мешают "очень значительные преграды".
"Мы намерены воспользоваться этими возможностями, но они потребуют от наших американских друзей пойти на компромисс и открыть доступ, потому что в настоящее время ограничений слишком много", - считает британский премьер.
В качестве примера таких ограничений Джонсон привел невозможность продавать в США британские пироги со свининой Melton Mowbray и болгарские перцы, а также ограничения по продаже алкоголя.
"Поставки вина строго ограничены. Если вы хотите экспортировать вино, произведенное в Англии, в США, вам нужно обратиться к американскому дистрибьютору", - заявил он.
Также, по его словам, в США действует налог на британские мини-пивоварни, который не распространяется на американские мини-пивоварни в Великобритании.
Джонсон добавил, что уже обсуждал эти проблемы с президентом США Дональдом Трампом и намерен снова затронуть этот вопрос во время переговоров в воскресенье на полях саммита G7.