Британский премьер Джонсон призвал Трампа к компромиссу для заключения торговой сделки

По его мнению, у британского бизнеса на американском рынке хорошие перспективы, но ему мешают "очень значительные преграды".

"Мы намерены воспользоваться этими возможностями, но они потребуют от наших американских друзей пойти на компромисс и открыть доступ, потому что в настоящее время ограничений слишком много", - считает британский премьер.

В качестве примера таких ограничений Джонсон привел невозможность продавать в США британские пироги со свининой Melton Mowbray и болгарские перцы, а также ограничения по продаже алкоголя.

"Поставки вина строго ограничены. Если вы хотите экспортировать вино, произведенное в Англии, в США, вам нужно обратиться к американскому дистрибьютору", - заявил он.

Также, по его словам, в США действует налог на британские мини-пивоварни, который не распространяется на американские мини-пивоварни в Великобритании.