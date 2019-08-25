Гражданин Эстонии спрыгнул за борт шедшего из Таллинна в Стокгольм парома Tallink
Сегодня утром на подходе к Стокгольму гражданин Эстонии спрыгнул с борта судна компании Tallink. Около 9 утра в воскресенье на борту парома Baltic Queen прозвучал сигнал тревоги "человек за бортом", сообщило шведское издание Expressen.
Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк подтвердила изданию Postimees, что человек сам спрыгнул за борт, потому что на таких судах никто просто так за борт не сваливается.
"К сожалению, речь идет о 30-летнем гражданине Эстонии", - сказала Линк, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Пресс-секретарь Tallink Silja Оскар Бремер сказал, что происшествие случилось незадолго до намеченного захода в порт Стокгольма. В поисковой операции участвуют несколько спасательных судов и вертолет. На место происшествия также вызвана шведская полиция.
Судно Baltic Queen совершает регулярные рейсы между Таллинном и Стокгольмом.