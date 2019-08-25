Гражданин Эстонии спрыгнул за борт шедшего из Таллинна в Стокгольм парома Tallink

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк подтвердила изданию Postimees, что человек сам спрыгнул за борт, потому что на таких судах никто просто так за борт не сваливается.

"К сожалению, речь идет о 30-летнем гражданине Эстонии", - сказала Линк, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Пресс-секретарь Tallink Silja Оскар Бремер сказал, что происшествие случилось незадолго до намеченного захода в порт Стокгольма. В поисковой операции участвуют несколько спасательных судов и вертолет. На место происшествия также вызвана шведская полиция.