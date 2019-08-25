Пассажир шедшего из Таллинна в Стокгольм парома упал за борт и пропал

В поисковой операции участвуют несколько спасательных судов и вертолет.

Утром воскресенья паром Baltic Queen остановился в районе архипелага после того как был подан сигнал тревоги "человек за бортом".

Пресс-секретарь Tallink Silja Оскар Бремер сказал, что происшествие случилось незадолго до намеченного захода в порт Стокгольма. На место происшествия также вызвана шведская полиция.

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк подтвердила изданию Postimees, что человек прыгнул за борт, потому что на таких судах никто просто так за борт не сваливается.

"На данный момент нет никакой информации об этом человеке. Мы даже не знаем, мужчина это или женщина", - сказала Линк.

