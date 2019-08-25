Вс, 25.08.2019
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  • В Риге женщину на пешеходной дорожке сбил электросамокат: она получила серьезные травмы

В Риге женщину на пешеходной дорожке сбил электросамокат: она получила серьезные травмы

Компания Bolt планирует увеличить число арендных электросамокатов в Таллинне и к уже имеющимся 250 добавить еще столько же.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Жительница Риги 15 августа поделилась в соцсети Facebook информацией, что она получила серьезные травмы после того, как ее на пешеходной дорожке сбил электросамокат. 

Женщина рассказала, что изначально с очень большим скепсисом смотрела на эти транспортные средства, так как они могут развивать большую скорость - до 30 километров в час.

Авария произошла под камерой видеонаблюдения и была заснята. После удара Дайна упала, а водитель электросамоката перелетела через него и также приземлилась на асфальт, сообщает передача.

Дайна на мгновение даже потеряла сознание и пришла в себя только в автомобиле скорой помощи, когда врачи уже везли женщину в больницу.

К сожалению, 19-летняя женщина, ставшая виновницей аварии, себя виновной не считает и даже не планирует компенсировать Дайне потери или просто извиниться. На данный момент Дайна находится на больничном и какое-то время ей придется ходить с фиксатором шеи.

"О дальнейшем контроле электросамокатов и возможных ограничениях скорости представители Дирекции безопасности дорожного движения только говорят, но до реальных законопроектов и действий еще далеко.

Возможно, какие-то изменения будут следующим летом, но уже будет слишком поздно", - описала передаче ситуацию Дайна.

Полицейские в связи с этим инцидентом более широких комментариев не дают. Случай зафиксирован, однако пока что непонятно, как дальше это будет оформлено и вообще - возможно ли вообще юридически принимать меры против водителей таких транспортных средств.

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