Вс, 25.08.2019
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  • В субботних ДТП пострадали нетрезвые водители мотоцикла и велосипеда

В субботних ДТП пострадали нетрезвые водители мотоцикла и велосипеда

Мотоцикл после ДТП. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

В субботу в 14.09 в волости Кохила Раплаского уезда произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории съехал с дороги в кювет на мотоцикле Chuanl LB12ST-12.

Пострадавшего мотоциклиста доставили в Североэстонскую региональную больницу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны

В тот же день, в 23.39 поступило сообщение о происшествии в Таллинне на Пирита-теэ,78, где нетрезвая 38-летняя женщина на велосипеде Author Vision съехала с обочины в канаву и получила травмы. Велосипедистку госпитализировали в Североэстонскую региональную больницу. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

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