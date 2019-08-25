В субботних ДТП пострадали нетрезвые водители мотоцикла и велосипеда

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории съехал с дороги в кювет на мотоцикле Chuanl LB12ST-12.

В тот же день, в 23.39 поступило сообщение о происшествии в Таллинне на Пирита-теэ,78, где нетрезвая 38-летняя женщина на велосипеде Author Vision съехала с обочины в канаву и получила травмы. Велосипедистку госпитализировали в Североэстонскую региональную больницу.