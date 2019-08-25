Гражданин Эстонии выжил после крушения моторки на Волге в Саратовской области

Инцидент произошел 24 августа. Лодка оказалась слишком близко к плотине электростанции, где был в этот момент увеличен сброс воды. Судно опрокинулось. На месте происшествия развернули масштабную спасательную операцию.

«Они держались внутри 14-й створки плотины ГЭС, не там, где они потерпели крушение. Держались за какой-то стальной канат. Так они провисели более 10 часов. Их при помощи альпинистского снаряжения достали сотрудники областной службы спасения»,— рассказал начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.