Вс, 25.08.2019
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Гражданин Эстонии выжил после крушения моторки на Волге в Саратовской области

Моторная лодка. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В российском городе Балаково, рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка «Прогресс-2» с четырьмя рыбками. Двое из них найдены живыми. Они сообщили, что остальные мужчины утонули, но поисковая операция продолжается, пишет Коммерсантъ.

Инцидент произошел 24 августа. Лодка оказалась слишком близко к плотине электростанции, где был в этот момент увеличен сброс воды. Судно опрокинулось. На месте происшествия развернули масштабную спасательную операцию.

«Они держались внутри 14-й створки плотины ГЭС, не там, где они потерпели крушение. Держались за какой-то стальной канат. Так они провисели более 10 часов. Их при помощи альпинистского снаряжения достали сотрудники областной службы спасения»,— рассказал начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, один из пострадавших — житель Москвы, другой — гражданин Эстонии, который проживает в Шотландии.

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