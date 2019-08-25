В России врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали

Возможной причиной смерти женщины стала большая кровопотеря, которая возникла во время операции кесарева сечения. Предположительно, она потеряла около полутора литров крови, пишет Lenta.ru.

Врачей обвиняют в том, что они попросту сбежали из операционной. Родственники Дианы К. считают, что врачи вкололи ей двойную дозу болеутоляющего промедола, а затем оставили ее одну в отделении реанимации.

По информации Telegram-канала Mash, медики и вовсе спешно покинули больницу. 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская ушла из-за проблем с давлением. Еще одна врач Эсет Бузуртанова сообщила, что ее попросил срочно приехать домой супруг.

Медики попытались объяснить смерть пациентки редкими осложнениями. Объяснения акушера Уманской сняли на видео родственники Дианы. "Произошла эмболия околоплодными водами. Они попали в сосудистое русло. Это бывает, один случай на 40 тысяч родов», — сказала Уманская. Ко всему прочему, в больнице оказалась сломана кислородная маска.

В краевом минздраве заявили, что женщина за весь срок беременности не наблюдалась у врачей, и первый осмотр произошел уже во время родов. По словам главы министерства Виктора Мажарова, медики сделали все возможное для сохранения жизни женщины, но из-за серьезных осложнений ситуация вышла из-под контроля, и на помощь врачам больницы позвали специалистов дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре. Также сообщалось, что в Курсавку вылетела санитарная авиация, но она не успела.

«Проводятся мероприятия по проверке качества оказания медицинской помощи, — сказал он. — Создана комиссия министерства здравоохранения Ставропольского края, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета».