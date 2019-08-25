За рекордную сумму продана уникальная коллекция виски

В пятницу на аукционе в Гонконге была продана уникальная коллекция японского виски за 7,19 миллионов гонконгских долларов (917 000 долларов США). За такую цену японский виски еще не продавался.
Речь идет о коллекции Full cards, созданной производителем виски Ханю Ичиро, которая состоит из 54 разных бутылок виски, который был произведен в период с 1985 по 2014 годы недалеко от Токио, в префектуре Сайтама. Каждая бутылка оформлена в виде игральной карты, а их содержимое хранилось в 54-х разных бочках.
По словам аукционного дома, коллекцию приобрела некая богатая дама из Азии, являющаяся коллекционером виски.
Это новый рекорд, который в два раза побил предыдущий. Последний рекорд был установлен в 2015, когда в том же Гонконге была продана коллекция японского виски за 3,80 миллиона гонконгских долларов.