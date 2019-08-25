За рекордную сумму продана уникальная коллекция виски

Речь идет о коллекции Full cards, созданной производителем виски Ханю Ичиро, которая состоит из 54 разных бутылок виски, который был произведен в период с 1985 по 2014 годы недалеко от Токио, в префектуре Сайтама. Каждая бутылка оформлена в виде игральной карты, а их содержимое хранилось в 54-х разных бочках.