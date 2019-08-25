Ели печенье и пили кофе: мать оставила детей одних в квартире на три дня

Работницы социальной службы констатировали, что двое детей – 14-летний мальчик и его брат, которому два года три дня жили в одиночестве. Несмотря на то, что продукты в холодильнике были, дети ели только печенье и пили кофе.

14-летний мальчик рассказал социальной службе и полиции, что мать не появлялась уже три дня, но она пыталась успокоить детей по телефону – звонила каждые три часа, обещая, что скоро придет домой.

В квартиру вызвали и бригаду неотложной помощи, которая доставила детей в больницу, чтобы убедиться, что они здоровы. С матерью ни стражам поряда, ни сотрудникам социальной службы связаться так и не удалось.