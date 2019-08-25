Вакцина от гриппа в этом году прибудет в Эстонию позже обычного

Если в прошлом сезоне заболеваемости гриппом первая партия противогриппозной вакцины прибыла в Эстонию уже 9 августа, то в этом сезоне, как ожидается, вакцины поступят только к концу сентября, поскольку ВОЗ взяла дополнительное время на исследование распространения содержащейся в вакцине основы, пишет портал новостей ERR.
Начальник отдела безопасности лекарств лекарственного департамента Отт Лаюс сказал, что в прошлом сезоне заболеваемости гриппом в Эстонии были реализованы вакцины двух типов: Influvac и VaxigripTetra.
В общей сложности в Эстонию было доставлено 123 056 доз обоих видов вакцины, причем последняя партия в Эстонию прибыла 9 августа, а вакцины вводились с сентября по ноябрь.
В этом году планируется доставить в страну от 140 000 до 150 000 доз вакцины, и, как ожидается, полностью они прибудут к концу сентября.
Вакцинирование начнется по мере поступления вакцины — в конце августа и начале сентября, а самый активный период вакцинирования придется на октябрь и ноябрь.