Вакцина от гриппа в этом году прибудет в Эстонию позже обычного

Начальник отдела безопасности лекарств лекарственного департамента Отт Лаюс сказал, что в прошлом сезоне заболеваемости гриппом в Эстонии были реализованы вакцины двух типов: Influvac и VaxigripTetra.

В общей сложности в Эстонию было доставлено 123 056 доз обоих видов вакцины, причем последняя партия в Эстонию прибыла 9 августа, а вакцины вводились с сентября по ноябрь.

В этом году планируется доставить в страну от 140 000 до 150 000 доз вакцины, и, как ожидается, полностью они прибудут к концу сентября.