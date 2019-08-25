Лидеры «Большой семерки» отказали России

"Собравшиеся в Биаррице лидеры G7 обменялись мнениями об усилении диалога и координации действий с Россией по существующим кризисам", - отмечает телеканал.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.

"Вполне возможно", что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - сообщило агентство Bloomberg.

Американский президент подтвердил, что лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в эту группу. В то же время он отметил, что не знает, вернется ли в нее Москва.