Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

На семейном мероприятии, которое длилось целый день, выступал мэр Локса, центрист Вярнер Лоотсманн. В конце торжественной речи глава города награждал грамотами и подарками хозяев самых красивых домов Локса.

В этот момент на сцену вышел мужчина, который вначале вежливо спросил, можно ли вмешаться. Не получив ответа, он начал говорить в микрофон. Суть его слов сводилась к тому, что хотя Лоотсманн обещал наградить эстонцев, на сцену вызывались лишь горожане с русскими именами.

"Она вообще хоть "спасибо" умеет говорить на эстонском языке?" - спросил мужчина как раз, когда мэр только вручил грамоту одной женщине.

Затем он несколько раз спросил, где же эстонцы. "Здесь все эстонцы", - спокойно ответил на это мэр.

Ситуацию разрешили два охранника, которые увели мужчину со сцены, но перед этим он еще раз добрался до микрофона, чтобы сообщить, что 99,9% людей якобы ненавидят Лоотсманна как мэра.

Мэр Локса Вярнер Лоотсманн. ФОТО: Postimees/Scanpix Baltics

Сам Лоотсманн ситуацию не комментировал и, закончив награждение, покинул сцену.