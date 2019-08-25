Вс, 25.08.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

3

Loksa linn.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

В субботу на городской площади Локса отмечали 26-й день рождения города. Каплей дегтя в бочке меда на радостном для горожан событии стал мужчина, который во время выступления мэра поднялся на сцену с ксенофобной речью, пишет Postimees.

На семейном мероприятии, которое длилось целый день, выступал мэр Локса, центрист Вярнер Лоотсманн. В конце торжественной речи глава города награждал грамотами и подарками хозяев самых красивых домов Локса.

В этот момент на сцену вышел мужчина, который вначале вежливо спросил, можно ли вмешаться. Не получив ответа, он начал говорить в микрофон. Суть его слов сводилась к тому, что хотя Лоотсманн обещал наградить эстонцев, на сцену вызывались лишь горожане с русскими именами.

"Она вообще хоть "спасибо" умеет говорить на эстонском языке?" - спросил мужчина как раз, когда мэр только вручил грамоту одной женщине. 

Затем он несколько раз спросил, где же эстонцы. "Здесь все эстонцы", - спокойно ответил на это мэр.

Ситуацию разрешили два охранника, которые увели мужчину со сцены, но перед этим он еще раз добрался до микрофона, чтобы сообщить, что 99,9% людей якобы ненавидят Лоотсманна как мэра.

Мэр Локса Вярнер Лоотсманн.

ФОТО: Postimees/Scanpix Baltics

Сам Лоотсманн ситуацию не комментировал и, закончив награждение, покинул сцену.

По данным Департамента статистики, в 2018 году в Локса проживали 2568 человек. Во время переписи населения 2011 года эстонцев в городе проживало всего 30,6%, тогда как русских - около 57%.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ