Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

В субботу на городской площади Локса отмечали 26-й день рождения города. Каплей дегтя в бочке меда на радостном для горожан событии стал мужчина, который во время выступления мэра поднялся на сцену с ксенофобной речью, пишет Postimees.
На семейном мероприятии, которое длилось целый день, выступал мэр Локса, центрист Вярнер Лоотсманн. В конце торжественной речи глава города награждал грамотами и подарками хозяев самых красивых домов Локса.
В этот момент на сцену вышел мужчина, который вначале вежливо спросил, можно ли вмешаться. Не получив ответа, он начал говорить в микрофон. Суть его слов сводилась к тому, что хотя Лоотсманн обещал наградить эстонцев, на сцену вызывались лишь горожане с русскими именами.
"Она вообще хоть "спасибо" умеет говорить на эстонском языке?" - спросил мужчина как раз, когда мэр только вручил грамоту одной женщине.
Затем он несколько раз спросил, где же эстонцы. "Здесь все эстонцы", - спокойно ответил на это мэр.
Ситуацию разрешили два охранника, которые увели мужчину со сцены, но перед этим он еще раз добрался до микрофона, чтобы сообщить, что 99,9% людей якобы ненавидят Лоотсманна как мэра.
Сам Лоотсманн ситуацию не комментировал и, закончив награждение, покинул сцену.
По данным Департамента статистики, в 2018 году в Локса проживали 2568 человек. Во время переписи населения 2011 года эстонцев в городе проживало всего 30,6%, тогда как русских - около 57%.