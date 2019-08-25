Нелегалы и другие арестанты пожаловались на недостаток литературы и прессы на русском

Юлле Мадизе. ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

В Центре содержания заключенных в волости Раэ содержаться как нелегалы, так и находящие под следствием арестанты.

Из бесед с пребывающими в центре стало ясно, что им не хватает литературы на иностранном языке. В отделениях Центра содержания заключенных есть книги на нескольких языках, но их недостаточно.

Находящиеся в свободном доступе в Эстонии, а также понятные некоторой части иностранцев газеты, к примеру, «МК-эстония» и бесплатная газета на русском языке Linnaleht, редко появляются в центре. Поэтому канцлер юстиции посоветовала привозить эти газеты в центр чаще, так как посредством прессы заключенные могут держаться в курсе событий.

Также в центре иностранцы зачастую прибегают к помощи других иностранцев при общении с врачом. За пределами центра иностранцам поговорить с врачом-специалистов помогает охранник.

Нельзя считать нормальным, что персонал центра или другие заключенные принимают участие в чужих личных беседах с врачом в роли переводчика. Следует обеспечить качественный перевод при общении между врачом и пациентом, а также конфиденциальность беседы, сказано в отчете проверки.