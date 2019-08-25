Нелегалы и другие арестанты пожаловались на недостаток литературы и прессы на русском
После проверки условий в Центре содержания заключенных бюро правопорядка Пыхьяской префектуры советники канцлера юстиции Юлле Мадизе посчитали, что в центре не хватает литературы и печатной прессы как в переводе, так и на иностранном языке. Также следует проводить контроль инфекционных заболеваний раньше, пишет BNS.
В Центре содержания заключенных в волости Раэ содержаться как нелегалы, так и находящие под следствием арестанты.
Из бесед с пребывающими в центре стало ясно, что им не хватает литературы на иностранном языке. В отделениях Центра содержания заключенных есть книги на нескольких языках, но их недостаточно.
Находящиеся в свободном доступе в Эстонии, а также понятные некоторой части иностранцев газеты, к примеру, «МК-эстония» и бесплатная газета на русском языке Linnaleht, редко появляются в центре. Поэтому канцлер юстиции посоветовала привозить эти газеты в центр чаще, так как посредством прессы заключенные могут держаться в курсе событий.
Также в центре иностранцы зачастую прибегают к помощи других иностранцев при общении с врачом. За пределами центра иностранцам поговорить с врачом-специалистов помогает охранник.
Нельзя считать нормальным, что персонал центра или другие заключенные принимают участие в чужих личных беседах с врачом в роли переводчика. Следует обеспечить качественный перевод при общении между врачом и пациентом, а также конфиденциальность беседы, сказано в отчете проверки.
Также, по оценке эксперта здравоохранения, принимавшего участие в проверке, во избежание опасности распространения инфекций следует проводить первые анализы как можно скорее. По его словам, сейчас анализы проводятся через пару месяцев после того, как иностранцы прибывают в центр.