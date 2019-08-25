Галерея: смотрите, как эстонский бомонд открыл новый сезон национальной оперы «Эстония»

Прошедший вчера вечером в национальной опере «Эстония» седьмой гала-вечер Vana Tallinn Gala был посвящен Эстонской академии музыки и театра, которая отмечает свой 100-летний юбилей. Лучшие произведения из репертуара оперы исполнили молодые солисты и их преподаватели в сопровождении оркестра и хора национальной оперы.
«Эстонская академия музыки и театра является краеугольным камнем эстонской культуры, поскольку в этой школе, обладающей давними традициями, знания передаются от мастера к мастеру. Только так можно взрастить наших будущих легенд театра и музыки», – сказал руководитель Национальной оперы «Эстония» Айвар Мяэ.
Блестящие исполнители Эстонской академии музыки и театра были тепло приняты публикой. Произведения Бетховена, Моцарта,Чайковского, Верди, Вагнера, Римского-Корсакова и других исполнили меццо-сопрано Хелен Лепалаан, тенор Юхан Тралла, баритон Таави Тампуу, меццо-сопрано Карис Трасс, гобой Инглей Лайв и скрипач Мария Горшенина.
Зрелищное выступление подарили любителям музыки известные эстонские оперные солисты – сопрано Хели Вескус, тенор Рейго Тамм и бас Райко Раалик. Солистам аккомпанировал оркестр национальной оперы «Эстония» под управлением дирижера Арво Волмера.