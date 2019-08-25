Галерея: смотрите, как эстонский бомонд открыл новый сезон национальной оперы «Эстония»

Прошедший вчера вечером в национальной опере «Эстония» седьмой гала-вечер Vana Tallinn Gala был посвящен Эстонской академии музыки и театра, которая отмечает свой 100-летний юбилей. Лучшие произведения из репертуара оперы исполнили молодые солисты и их преподаватели в сопровождении оркестра и хора национальной оперы.