Инкассо-фирмы хотят урвать жирный кусок от пенсионных накоплений второй ступени

Даже если человек станет неплатежеспособным, накопленные во второй пенсионной ступени средства являются в глазах закона неприкосновенными. Это означает, что ни государство в лице, например, Налогово-таможенного департамента, ни специалисты по взысканию долгов не могут требовать погашения долга за счет этих накоплений.

Теперь же, когда, согласно планам правительства, люди смогут изымать свои средства из второй ступени, а сама она станет добровольной, эти деньги сразу же будут попадать на радар коллекторов.

Последние могут не только попытаться заполучить пенсионные деньги, которые человек забрал из второй ступени, но и начать оказывать давление, чтобы человек ради покрытия долгов отказался от второй ступени.

Согласно статистике, у половины присоединившихся ко второй ступени на пенсионном счету лежит менее 4000 евро, а у половины - более 4000, пишет ERR. Если житель Эстонии решит с нового года отказаться от второй ступени, то после уплаты подоходного налога из 4000 евро на его счет поступит около 3200 евро.