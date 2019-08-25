В Нымме с понедельника начинаются дорожные работы на улице Нельги

В таллиннском районе Нымме на улице Нельги, на отрезке между улицами Валдеку и Пихлака в понедельник начнется восстановительный ремонт. Движение будет закрыто до середины октября, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
В ходе ремонта будут заменены асфальтобетонное покрытие, бордюры и люки и обновлена дорожная разметка. Также установят светодиодное освещение.
По заказу Департамента окружающей среды и коммуникаций Таллинна проектную документацию составило паевое товарищество Keskkonnaprojekt. Строительные работы осуществляет фирма InfraRoad OÜ.
Стоимость работ по договору должна составить 132 000 евро.
Департамент просит таллиннцев следовать указаниям временных средств организации движения.