Врачи отказались помогать россиянке с отеком легких, потому что "до конца смены пять минут"

По данным издания, инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известный как «больница Водников». Молодой человек девушки рассказал, что сначала вызвал скорую помощь, врач поставил ей укол и сказал срочно везти в больницу. В «больнице Водников» девушку не приняли, пришлось срочно везти ее в другую больницу.

Один из очевидцев разговора медиков и посетителей заснял происходящее на видео. На записи видно, как медики отказываются принимать пациентку и ставить ей капельницу, так как на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут». Сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Следователи в Тюмени организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ, сообщает "Интерфакс-Урал".

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам - применены строгие меры взыскания.