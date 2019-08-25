Вс, 25.08.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Врачи отказались помогать россиянке с отеком легких, потому что "до конца смены пять минут"

Врачи отказались помогать россиянке с отеком легких, потому что "до конца смены пять минут"
Видео

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

В российском городе Тюмень врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства, пишет 72.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известный как «больница Водников». Молодой человек девушки рассказал, что сначала вызвал скорую помощь, врач поставил ей укол и сказал срочно везти в больницу. В «больнице Водников» девушку не приняли, пришлось срочно везти ее в другую больницу.

Один из очевидцев разговора медиков и посетителей заснял происходящее на видео. На записи видно, как медики отказываются принимать пациентку и ставить ей капельницу, так как на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут». Сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Следователи в Тюмени организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ, сообщает "Интерфакс-Урал".

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам - применены строгие меры взыскания.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось", - отметили в пресс-службе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ