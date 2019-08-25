Врачи отказались помогать россиянке с отеком легких, потому что "до конца смены пять минут"
В российском городе Тюмень врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства, пишет 72.ru.
По данным издания, инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известный как «больница Водников». Молодой человек девушки рассказал, что сначала вызвал скорую помощь, врач поставил ей укол и сказал срочно везти в больницу. В «больнице Водников» девушку не приняли, пришлось срочно везти ее в другую больницу.
Один из очевидцев разговора медиков и посетителей заснял происходящее на видео. На записи видно, как медики отказываются принимать пациентку и ставить ей капельницу, так как на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут». Сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.
Следователи в Тюмени организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ, сообщает "Интерфакс-Урал".
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам - применены строгие меры взыскания.
"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось", - отметили в пресс-службе.