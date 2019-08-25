Галерея: Таллиннский зоопарк весело празднует 80-летие

На празднике гостям рассказывают истории о природе и наследии. Помимо учебных походов, мастер-классов, выставок и мероприятий от природоохранных организаций, гости наслаждаются концертами в рамках Hiiu Folk – в этом году ему исполняется 15 лет.

На месте, в кассе, билет стоит всего 2 евро. Но самый быстрый и удобный способ попасть в этот день в зоопарк, дабы не стоять в очереди – приобрести билет заранее в Piletilevi за 3 евро. ​