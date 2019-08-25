Вс, 25.08.2019
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Галерея: Таллиннский зоопарк весело празднует 80-летие

Таллиннский зоопарк празднует свой 80-й день рождения 25 августа. 

На празднике гостям рассказывают истории о природе и наследии. Помимо учебных походов, мастер-классов, выставок и мероприятий от природоохранных организаций, гости наслаждаются концертами в рамках Hiiu Folk – в этом году ему исполняется 15 лет.

На месте, в кассе, билет стоит всего 2 евро. Но самый быстрый и удобный способ попасть в этот день в зоопарк, дабы не стоять в очереди – приобрести билет заранее в Piletilevi за 3 евро. ​

Зоопарк открыт до 20.00. 

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