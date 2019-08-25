Не пугайтесь взрывов: в Эстонии будет снимать фильм еще один знаменитый режиссер
В волости Ныо в деревне Тамса вблизи Киндралимяги завтра, 26 августа, можно будет услышать выстрелы и взрывы, которые будут раздаваться в рамках подготовки к съемкам фильма.
В деревне Тамса 10 сентября начнутся съемки совместного фильма Дании, Бельгии и Эстонии «Эрна идет на войну». В Эстонию приедут съемочная команда мирового уровня и известные киношники, сообщает Tartu Postimees.
Из-за съемок датского фильма на тему Первой мировой войны в Эстонию приедут удостоенный многочисленных наград кинорежиссер Генрик Рубен Генц и одна из самых известных датских актрис Трине Дюрхольм. Также в Эстонию на съемки приедут других актеры из Дании и Бельгии, и международная профессиональная съемочная группа.
Художественный фильм расскажет о проживавшей во время Первой мировой войны в Дании смелой женщине, которая отправляется в трудное путешествие из Дании через Германию на французский фронт, чтобы защитить своего сына.
Поворотная сцена битвы на немецко-французском фронте будет снята в волости Ныо в деревне Тамса. Для съемок также были вырыты окопы.
С 15 сентября будут проводиться ночные съемки и на территории ночью будут раздаваться взрывы. Съемки фильма продлятся до 20 сентября.
Местных жителей оповестят о происходящем. Киношники просят людей во время съемок держаться подальше от огороженной территории.
Производством фильма занимаются компании Nimbus (Дания) и Nafta Films (Таллинн).