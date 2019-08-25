Паэт: за желанием Трампа купить Гренландию стоит борьба больших стран за контроль в Арктике

Одной из главных причин интереса Дональда Трампа к Гренландии является расположение острова, сказал в эфире радио Kuku депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.
"Посмотрите на карту - с одной стороны, она относительно недалеко от США, а с другой - находится на севере, в Арктике. Арктика же все больше становится регионом, где большие страны, и не только они, но и страны, расположенные по соседству с Арктикой, уже перевернули новую страницу в смысле своих интересов", - приводит Postimees слова Паэта.
Ключевыми игроками в этом геополитическом регионе, привлекательном также с экономической точки зрения, являются США, Китай и Россия. Но и у членов ЕС в лице Финляндии и Швеции там есть свое присутствие, а также у близко связанных с Евросоюзом Норвегии и Исландии.
Деятельность России в последние годы показала, что присутствие в Арктике во многом рассматривается через призму безопасности, отметил Паэт в радиопередаче.
Китаю, по его словам, нужен доступ к северным водным путям и полезным ископаемым, добыча которых в связи с обусловленным глобальным потеплением таянием ледяного покрова становится все реальнее и дешевле.
У Соединенных Штатов в Арктике три основных интереса - безопасность, экономика и ведущая геополитическая позиция. Сделанное президентом Трампом в Твиттере предложение к Дании продать Гренландию вызвало ухмылки: мол, глава США смотрит на мир через призму 19-го века, когда покупка территорий была в ходу.
Отказ Дании от продажи был предсказуем, но заявление Трампа пробудило активность аналитиков, которые заявили в масс-медиа, что контроль над Гренландией в США обсуждают уже довольно давно, но теперь эта тема внезапно стала достоянием общественности.