Паэт: за желанием Трампа купить Гренландию стоит борьба больших стран за контроль в Арктике

"Посмотрите на карту - с одной стороны, она относительно недалеко от США, а с другой - находится на севере, в Арктике. Арктика же все больше становится регионом, где большие страны, и не только они, но и страны, расположенные по соседству с Арктикой, уже перевернули новую страницу в смысле своих интересов", - приводит Postimees слова Паэта.

Ключевыми игроками в этом геополитическом регионе, привлекательном также с экономической точки зрения, являются США, Китай и Россия. Но и у членов ЕС в лице Финляндии и Швеции там есть свое присутствие, а также у близко связанных с Евросоюзом Норвегии и Исландии.

Деятельность России в последние годы показала, что присутствие в Арктике во многом рассматривается через призму безопасности, отметил Паэт в радиопередаче.

Китаю, по его словам, нужен доступ к северным водным путям и полезным ископаемым, добыча которых в связи с обусловленным глобальным потеплением таянием ледяного покрова становится все реальнее и дешевле.

У Соединенных Штатов в Арктике три основных интереса - безопасность, экономика и ведущая геополитическая позиция. Сделанное президентом Трампом в Твиттере предложение к Дании продать Гренландию вызвало ухмылки: мол, глава США смотрит на мир через призму 19-го века, когда покупка территорий была в ходу.