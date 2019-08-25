Что станет с русскоязычной школой: министр образования выступит перед учителями

Рабочими языками конференции являются эстонский и русский языки, которые традиционно один раз в год объединяют учителей, работающих преимущественно в школах с русским языком обучения, сообщили BNS из оргкомитета конференции.

Тема юбилейной конференции выбрана в соответствии с ожиданиями учителей — получить помощь и поддержку в своей повседневной профессиональной деятельности, прежде всего в школьной среде. На конференции выступят ученые, чиновники, работающие в сфере образования, и сами учителя. Особое внимание в программе конференции уделяется учителям детских дошкольных учреждений и руководителям школ. Традиционно прозвучит несколько докладов о реализации обучения на эстонском языке в русскоязычной школе. Работа конференции пройдет в девяти секциях. Кроме того, учителя смогут принять участие в конкурсе стендовых докладов на тему «Приграничная педагогика».

Как отметил директор Нарвского колледжа Марек Саммул, для колледжа большая честь принимать в своих стенах учителей. «В этом году конференция обещает быть самой многочисленной: ожидается 370 учителей. Большое количество участников и активность учителей в предложении своих докладов свидетельствуют о силе нашего учительского состава и интересе учителей к саморазвитию»,- сказал Саммул.

На конференции с докладом выступит министр образования и науки Майлис Репс. В ходе конференции пройдут дебаты парламентских фракций на тему «Как школа Эстонии преобразуется в эстонскую школу и что станет с русскоязычной школой?». В Эстонии, очевидно, достигнуто согласие в том, что модель школы будущего — единая эстонская школа, которая, по мнению одних партий, исключает, а по мнению других партий, не исключает частичного обучения на русском языке. Дебаты посвящены поиску ответа на вопрос, как прийти к единой модели, какими будут конкретные шаги на этом пути и сроки их реализации.