В британских аэропортах могут отменить ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

По мнению властей, подобная технология повысит безопасность, ускорит проверку пассажиров перед посадкой, а также, возможно, позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Премьер-министр страны Борис Джонсон, комментируя данную инициативу, заявил, что такая технология позволит предотвратить возникновение драк между пассажирами и улучшить безопасность.

Новое оборудование, позволяющее сотрудникам служб безопасности детально рассматривать содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при просмотре с помощью сканера, установлено только в лондонском аэропорту Хитроу.